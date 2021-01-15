السعودية اليوم / قائد جديد للقوة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز



بروكسل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

تولى الجنرال الدنماركي كارستن فيورد لارسن مهامه كرئيس لبعثة المراقبة الأوروبية في مضيق هرمز،المعروفة باسم ( إيماسوش) او( إجينور) خلفًا للأميرال البحري الفرنسي كريستوف كلوزيل.

وأوضح بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل بتولِّيه المهمةَ مدةَ ستة أشهر على رأس الفرقاطة الفرنسية المضادة للطائرات جان بارت كوسيلة تشغيلية رئيسية.

وأُطلقت العمليةُ البحرية الأوروبية في مضيق هرمز بمبادرة فرنسية لضمان سلامة الممرات الملاحية المختلفة في (الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان).

ويقع المقر في القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي، بمشاركة ثماني دول (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال).

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13:07ت م

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