السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2637 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا 2637 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 672886 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 20294 وفاة.

// انتهى //

13:04ت م

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بروكسل 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا 2637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و44 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 672886 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 20294 وفاة.// انتهى //13:04ت م0033

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