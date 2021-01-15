أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الجمعة 15 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند مستوى تعاملات الأمس.

أسعار العملات الأجنبية



بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.33 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.40 دينار.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.20 دينار.

أسعار العملات العربية

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.96.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.33 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.45 دينار.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.47 للبيع و4.45 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.43 دينار للبيع و5.40 دينار للشراء.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 220 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 252 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 258 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 270 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.50 دينار ليبي.