إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير «رقم مجاني» لشكاوى العملاء

أوضح مدير إدارة العملاء بالبنك المركزي السعودي، محمد الرشيد، أنه تم إلزام البنوك وشركات التأمين بإتاحة قنوات تواصل مجانية مع العملاء، لتلقي الشكاوى.

وأضاف الرشيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»: إن توفير هذه الخدمة يأتي من منطلق حرص البنك المركزي على تعزيز مفهوم خدمة العملاء وتحقيق مبدأ الخدمة العادلة.

وأضاف الرشيد، أنه تم إلزام البنوك وشركات التأمين بتوفير قنوات متعددة لخدمة العملاء ومن هذه القنوات خدمة الرقم المجاني حتى لو كان اتصال العميل من هاتف جوال دون تكلفة على المتصل، موضحًا أن البنوك أو شركات التأمين لم تعترض على توجيه البنك المركزي بتوفير أرقام مجانية للعملاء.

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