«الجوازات» لليمنيين وللسوريين: مد الزيارة العائلية فوق 180 يوما

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بالاستثناء الممنوح لليمنيين وللسوريين، وأوضحت أن أقصى مدة لتمديد الزيارة العائلية هي 180 يومًا، وأن «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد الـ ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك».

وأعادت الجوازات التذكير بشرط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم، وأنه يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 60 يومًا، مشيرة إلى أن أقصى مدة لتمديد الزيارة العائلية هي 180 يومًا، باستثناء السوريين واليمنيين فيمكن التمديد لهما بأكثر من ذلك.

وذكرت الجوازات (عبر موقع تويتر)، أن «التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة، ويمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي من خلال خدماتنا الإلكترونية، بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا وأكثر».

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