قيادة التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية مفخخة باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن القوات المشتركة اعترضت ودمرت 3 طائرات بدون طيار «مفخخة»، كانت تتجه نحو المملكة.

وأوضح العميد المالكي أنه تم رصد الطائرات الثلاث «المفخخة»، منذ إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة، قبل نجاح الدفاعات الجوية في اعتراضها وتدميرها.

وأضاف العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خرق اتفاق ستوكهولم، وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية.

كما تواصل الميليشيات العمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وهجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم.

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

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