الأحوال المدنية: 3 حالات لتغيير صورة بطاقة الهوية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك ثلاث حالات لتغيير صورة بطاقة الهوية: تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، قبل أن يجيب حساب «خدمة العملاء» التابع للأحوال المدنية بموقع تويتر على التساؤل.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يومًا. مشيرة إلى أنه يستغرق إصدارها كحد أقصى ١٤ يومًا.

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