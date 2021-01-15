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إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز «مؤقتًا»

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الرياض - محمد عبدالله - «الخطوط »: بسبب الإجراءات الاحترازية..

أغلقت الخطوط الجوية السعودية صالة الفرسان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مؤقتًا، بسبب الإجراءات الاحترازية؛ جاء ذلك ردًا من الشركة على استفسار أحد المستفيدين مفاده: «هل يمكن دخول صالة الفرسان في مطار جده إذا كنت احمل الدرجة الفضية في الفرسان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تم إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مؤقتاً بسبب الإجراءات الاحترازية».

وأضاف: «ولمزيد من التفاصيل حول صالات الاستضافة نأمل منك زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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