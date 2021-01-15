إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز «مؤقتًا»

أغلقت الخطوط الجوية السعودية صالة الفرسان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مؤقتًا، بسبب الإجراءات الاحترازية؛ جاء ذلك ردًا من الشركة على استفسار أحد المستفيدين مفاده: «هل يمكن دخول صالة الفرسان في مطار جده إذا كنت احمل الدرجة الفضية في الفرسان؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «تم إغلاق صالة الفرسان للرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مؤقتاً بسبب الإجراءات الاحترازية».

وأضاف: «ولمزيد من التفاصيل حول صالات الاستضافة نأمل منك زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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