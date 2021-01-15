تسريب تسجيل لرئيس تويتر يكشف مخططه ضد دونالد ترامب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تم تسريب مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، جاك دورسي، خلال اجتماع داخلي يقول إن حظر الرئيس دونالد ترامب لن يتوقف عند هذه الفترة فقط، بل سيمتد إلى ما بعد تنصيب جو بايدن، فيما يبدو وأن دورسي يريد التحكم فيما يقوله وما لا يقوله الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.

وقال إن حملة الشركة لمنع التحريض على العنف ستذهب إلى أبعد من مجرد حظر دونالد ترامب.

وكان قد تم منع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشكل دائم من الدخول إلى تويتر يوم الجمعة، حيث قال تويتر: لقد علقنا الحساب بشكل دائم بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.

وبذلك يكون قد تم حظر ترامب الآن من تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستقرام وسناب شات وتويتش وريديت وغيرها من المنصات.

مؤامرة خبيثة ضد دونالد ترامب

ونشر موقع Project Veritas الذي يسعى لفضح التحيز في وسائل الإعلام، مقطع الفيديو قائلًا إنها مؤامرة خبيثة من دورسي تجاه ترامب ووسيلة لتكميم الأفواه، وفي حين لم يشكك موقع تويتر في صحة المقطع إلا أنه علق قائلًا: إن الحوار يدور على نبذ العنف والتحريض عليه.

وأضاف البيان: يجب أن تشعر دائمًا بالحرية في التعبير عن نفسك لكن بشكل يبدو صحيحًا.

ويظهر دورسي في مقطع الفيديو المسرب قائلًا: نحن نعتزم القيام بمراجعة كبيرة على الحسابات وسيستغرق الأمر بعض الوقت، أما الآن فنحن نركز على حساب واحد، هو حساب دونالد ترامب، لكن في واقع الأمر فإن هذا سيكون أكبر بكثير من مجرد حساب واحد، وسنستمر لفترة أطول بكثير، والأسابيع القليلة المقبلة وما بعد التنصيب علينا أن نتوقع الكثير من التحريض على العنف، ويجب أن نكون مستعدين لذلك.

وكان تويتر حظر حساب الرئيس مؤقتًا قبل أن يخطو على خُطى فيسبوك ويحظره للأبد، وقال متحدث باسم تويتر متحدثًا عن المقطع المسرب لـ Fox News: هذه الملاحظات هي نفسها التي غرد بها دورسي على تويتر وشاركها مع الملايين.

ودافع دورسي عن قرار تويتر بتعليق حساب ترامب بشكل دائم، قائلًا: إنه القرار الصائب.



