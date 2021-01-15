الاستعلام عن العلاوة السنوية للعسكريين 1442 وموعد الصرف بالقطاعات العسكرية

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تُعد العلاوة السنوية للعسكريين والموظفين بالقطاعات العسكرية هي تلك الزيادة التي يتم اضافتها لراتب الموظف والعسكري بالقطاعات العسكرية بنسبة محددة، كما يتم اعتماد موعد نزول العلاوة السنوية للعسكريين وفقًا للتقويم الميلادي بالمملكة العربية السعودية، نسرد معكم في السياق التالي خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية للعسكريين 1442 وموعد صرف العلاوة السنوية للعاملين في الهيئات العسكرية بالمملكة العربية السعودية 1442.
العلاوة السنوية للعاملين بالقطاعات العسكرية
|الرتبة
|قيمة العلاوة السنوية
|الجندي
|125 ريال سعودي
|الجندي الأول
|140 ريال سعودي
|العريف
|155 ريال سعودي
|وكيل الرقيب
|180 ريال سعودي
|الرقيب
|210 ريال سعودي
|الرقيب الأول
|240 ريال سعودي
|رئيس الرقباء
|280 ريال سعودي
العلاوة السنوية للضباط 1442
|الرتبة
|قيمة العلاوة السنوية
|الملازم
|380 ريال سعودي
|الملازم الأول
|440 ريال سعودي
|النقيب
|تتراوح العلاوة بين 265 ريال و495 ريال سعودي
|الرائد
|265 ريال سعودي
|المقدم
|470 ريال سعودي
|العقيد
|590 ريال سعودي
|العميد
|650 ريال سعودي
|اللواء
|730 ريال سعودي
موعد نزول العلاوة السنوية
يتم اضافة قيمة العلاوة السنوية إلى راتب الموظف الأساسي بصفة سنويا حتى مرحلة التقاعد، والعلاوة السنوية مُسبقا كان يتم صرفها وفقا للتقويم الهجري، حتى تم استبدال نظام الصرف الخاص بالرواتب من التقويم الهجري، وحتى التقويم الميلادي، على أن يتم صرف العلاوة السنوية للموظف مع راتب شهر يناير من كل عام.
سلم رواتب العسكريين 1442
- رئيس الرقابة يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 6270 ريال سعودي.
- الرقيب يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 4570 ريال سعودي.
- العريف يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 3270 ريال سعودي.
- الجندي بالدرجة الأولى يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 2950 ريال سعودي.
- الجندي يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 2800 ريال سعودي.
- الملازم يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 6600 ريال سعودي.
- الملازم أول يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 7609 ريال سعودي.
- النقيب يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 9215 ريال سعودي.
- الرائد يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 11705 ريال سعودي.
- رتبة مقدم يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 12735 ريال سعودي.
- العقيد يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 14365 ريال سعودي.
- رتبة عميد يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 16350 ريال سعودي.
- رتبة لواء يقدر راتبه بقيمة تبلغ حوالي 18600 ريال سعودي.