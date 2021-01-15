شاهد .. أمطار جدة الصباحية تظهر جمال العروس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من محافظة جدة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

وأظهرت الأمطار جمال عروس البحر الأحمر، حيث بادر العديد من أهالي جدة بتوثيق هذه اللحظات بالفيديو والصور.



حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار تراجع درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم الرياض والشرقية.

تراجع درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة يمتد إلى وسط وشرق المملكة.



