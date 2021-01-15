الأرصاد : تراجع درجات الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تراجع درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل منها تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم الرياض والشرقية.

تراجع درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة يمتد إلى وسط وشرق المملكة.

وعن حالة الرياح على البحر الأحمر توقع المركز أن تكون جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الخليج العربي.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم