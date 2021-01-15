شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات لتحديث بيانات المستفيد في حساب المواطن حال وفاة الزوجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لتعديل بيانات المستفيد بعد وفاة الزوجة .
وأكد حساب المواطن أنه يلزم القيام بالخطوات التالية :
1- الدخول على تفاصيل الطلب " بيانات عامة " .
2- تغيير الحالة الإجتماعية إلى أرمل .
3- الضغط على أيقونة حفظ .
4- تقديم الطلب من صفحة المراجعة .
وكان " حساب المواطن " قد أكد سابقاً على همية تحديث البيانات عند حدوث أي تغييرات في الدخل أو التابعين أو نحو ذلك ، إذ يتعرض الحساب للإيقاف حال عدم التحديث بما يلزم .