شكرا لمتابعة خبر عن 4 خطوات لتحديث بيانات المستفيد في حساب المواطن حال وفاة الزوجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة الخطوات اللازمة لتعديل بيانات المستفيد بعد وفاة الزوجة .

وأكد حساب المواطن أنه يلزم القيام بالخطوات التالية :

1- الدخول على تفاصيل الطلب " بيانات عامة " .

2- تغيير الحالة الإجتماعية إلى أرمل .

3- الضغط على أيقونة حفظ .

4- تقديم الطلب من صفحة المراجعة .

وكان " حساب المواطن " قد أكد سابقاً على همية تحديث البيانات عند حدوث أي تغييرات في الدخل أو التابعين أو نحو ذلك ، إذ يتعرض الحساب للإيقاف حال عدم التحديث بما يلزم .