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بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء طبيعة المواد المضافة في الأغذية وأوجه استخدامها .

وأكدت في مقطع فيديو أن بعض المواد تضاف للطعام لأغراض معينه ، كتحسين الطعم أو إضفاء اللون أو كمواد تحلية ، أو الحفاظ عليها من التلف وبالتالي زيادة القيمة الغذائية .

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بإستخدام المواد المضافة إلا أن بعد أن يتم تقييم سلامتها من الخبراء على المستوى الوطني والدولي .

ويمكن التعرف على المادة المضافة من كتابتها على العبوة لأنه يجب ذكر اسمها و الرمز الدولي لها ووظيفتها ، وأصبح لها أكواد معينة بسبب كثرتها وتعقيد اسمها وجميعها مكتوبة على العبوات .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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