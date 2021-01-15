شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الغذاء والدواء" تكشف المواد المضافة على الأغذية وحقيقة استخداماتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء طبيعة المواد المضافة في الأغذية وأوجه استخدامها .

وأكدت في مقطع فيديو أن بعض المواد تضاف للطعام لأغراض معينه ، كتحسين الطعم أو إضفاء اللون أو كمواد تحلية ، أو الحفاظ عليها من التلف وبالتالي زيادة القيمة الغذائية .

وأشارت إلى أنه لا يُسمح بإستخدام المواد المضافة إلا أن بعد أن يتم تقييم سلامتها من الخبراء على المستوى الوطني والدولي .

ويمكن التعرف على المادة المضافة من كتابتها على العبوة لأنه يجب ذكر اسمها و الرمز الدولي لها ووظيفتها ، وأصبح لها أكواد معينة بسبب كثرتها وتعقيد اسمها وجميعها مكتوبة على العبوات .