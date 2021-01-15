شكرا لمتابعة خبر عن المقابل المالي لخدمات التوثيق وفقاً للنظام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عدلية اليوم الجمعة عن المقابل المالي لخدمات التوثيق وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التوثيق التي بدأ العمل بها منذ أمس بعد موافقة مجلس الوزراء .

ويبلغ الحد الأدني للمقابل المالي لكل من " الوكالات ، والإقرارات ، والرهون " 100 ريال ، بينما يبلغ الحد الأعلى 4000 ريال .

أما المقابل المالي لـ"الإفراغات العقارية ، وعقود النكاح ، والعقود " فيبلغ الحد الأدنى له 100 ريال ، والحد الأعلى 5000 ريال .

الجدير بالذكر أن نظام التوثيق الجديد سيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة ، ويدعم " العدالة الوقائية " .

إقرأ أيضاً :