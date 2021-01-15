شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فريق بحثي يتواصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لـ "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن فريق من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الجامعة أن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهي من إجراء التجارب ما قبل السريرية، وفقًا لقناة " الإخبارية".

وأضافت أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي، مشيرة إلى أن التجارب السريرية ستبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة.