شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري»: لا يجوز تصوير الآخرين دون إذنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أطلق عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تحذيرات من الاستغلال السيئ للجوال بتصوير الآخرين دون استئذانهم ونشر خصوصياتهم وأذيتهم باتصال أو رسائل وتصوير.

وأكد الشيخ الشثري، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أنه لا يجوز أن يُصَوّر إنسان وهو على حال معصية، حتى لو رضي أن يكون موجودا، كما أنه لا يجوز تصوير الآخرين دون إذنهم، وفاعله آثم، داعيًا إلى الالتزام بالآداب الشرعية في التعامل مع هذه الأجهزة، وإحسان النية في استخدامها.

وقال "الشثري": "جهاز الجوال يقدم خدمات كثيرة للناس، وقد يوجد استغلال سيئ من بعض الناس لهذه الخدمات، ومتى التزم الناس بالآداب الشرعية جعلهم يستفيدون من هذا الجهاز، ويكون من أسباب -رضى الله عنهم، ولذا فالوصية إحسان النية في استخدام الجوال، فينوي في صدره أنه لن يستخدمه إلا فيما يطيع الله -عز وجل- به، ويكون سببًا من أسباب مرضاة الله، سبحانه وتعالى".

وتابع: "يجب أن يحذر الإنسان من أذية الآخرين بهذا الجوال؛ بحيث لا يؤذيهم لا باتصال ولا رسائل ولا بتصويرهم"، مؤكدًا أن كل شيء مما يتعلق بالآخرين لا يحق لك أن تتصرف به في هذا الجوال إلا بإذن منهم: "يجي يصوّر ما استاذن ما يجوز، تراك آثم".

واستطرد: "فيما يتعلق بالأمور التي لا يجوز كشفها من الأمور السرية أو الأحاديث الجانبية، فإن النبي ﷺ يقول: "المجالس بالأمانة"، وبالتالي لا يصور فلان وفلان ثم تذهب تنشر صورته حتى لو لم يكن هناك مانع من نشر هذه الصورة حتى يُستأذن، وحتى يُتأكد أنه ليس هناك مضرة ولا آثار سيئة على مثل ذلك التصوير ونشره!!".