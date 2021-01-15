شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح 7 حالات لإنهاء عقد العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، 7 حالات لإنهاء عقد العمل.

وقالت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شرطَ أن تكون موافقة العامل كتابيةً، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.

وأضافت أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا كان بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، ووفقًا لما ورد في المادة 75 من هذا النظام، والقوة القاهرة، كما يمكن إنهاء عقد العمل، إذا انتهى النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.