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نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أمس (الخميس)، صورا للصيد الجائر لعدد كبير من الغزلان، ظهرت جماجمها ملقاة في مكان ناءٍ.

وظهرت في الصور غزلان أخرى مذبوحة بطريقة وحشية وموضوعة في صندوق مركبة وانيت، فيما بدت جثـة أخرى مقسومة إلى نصفين، إضافة إلى صور للأسلحـة المستخدمة.

وطلب المركز، عبر حسابه على “تويتر”، من المتابعين مشاركة مشاعرهم تجاه الصور والطريقة الوحشية التي استُخدمت في صيد تلك الغزلان.

“الحياة الفطرية” تنشر صوراً لصيد جائر وتطلب التفاعل معها

Source akhbaar24.argaam

