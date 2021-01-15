“الأمن البيئي”: ضبط 113 طنًا من الحطب المحلي بحوزة 74 مخالفًا

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تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام من ضبط أكثر من 113 طنًا من الحطب المحلي، بحوزة 74 مخالفًا، في مناطق المملكة.
وأوضحت القوات أن عمليات الضبط، شملت القبض على 17 مواطنًا و13 مقيمًا بالرياض وبحوزتهم 15 مركبة محملة بالحطب المحلي، بالمخالفة لأنظمة المراعي والغابات.
وأبات أنه تم ضبط 44 مركبة أخرى بحوزة 34 مواطنًا و10 مقيمين، محملة بالحطب المحلي، بمناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والجوف وحائل والحدود الشمالية وجازان وتبوك ونجران.
Source akhbaar24.argaam
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