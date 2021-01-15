أنباء عن إقالة عزمي بشارة من مجلس إدارة قناة الجزيرة

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تداولت أنباء عن إقالة الفلسطيني عزمي بشارة من مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية، والتي يعمل بها منذ عدة أعوام، بعد خروجه من فلسطين عام 2007 وتنقله بعدة دول.

و أفادت مصادر أن عزمي بشارة تم إقالته من مجلس إدارة قناة الجزيرة في قطر، على خلفية الحديث المتكرر والتغيردات التي يطلقها بشأن الوضع السياسي والأمني في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم يصدر تصريح رسمي من القناة سواء بالنفي أو التأكيد لتلك المعلومات. Source slaati





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