شرط ضروري للسماح بدخول الأدوية مع المسافر إلى المملكة

︎ :

.



أوضحت الجمارك شرط يجب توافره حتى يتمكن المسافر إلى المملكة من إدخال الأدوية معه .

وأكدت أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة.

وأشارت إلى ضرورة وجود هذه الوصفة، ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.

Source slaati

