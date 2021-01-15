︎ :
.
أوضحت الجمارك شرط يجب توافره حتى يتمكن المسافر إلى المملكة من إدخال الأدوية معه .
وأكدت أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة.
وأشارت إلى ضرورة وجود هذه الوصفة، ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر شرط ضروري للسماح بدخول الأدوية مع المسافر إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.