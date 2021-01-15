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كشفت النيابة العامة، عن الحقوق والضمانات التي يكفلها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية للموقوف أو المتهم.
وأوضحت أنه يجب أن يعامَل الموقوف بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، كما يجب إخباره بأسباب توقيفه، حيث يكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأضافت النيابة أنه يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه، فيما يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
كما يُبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، حيث يكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر يُخبر بسبب توقيفه ويتصل بمن يريد لإبلاغه.. “النيابة” توضح حقوق الموقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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