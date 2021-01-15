هل يجوز تقديم الصيام على إطعام المساكين في كفارة اليمين؟ الشثري يجيب (فيديو)

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بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أمس (الخميس)، حكم تقديم الصيام على إطعام المساكين عند أداء كفارة اليمين، إذا حنث فيها.

وأوضح، في لقاءٍ له مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أنه لا يجوز التوجه للصيام في كفارة اليمين إلا أن عجز الشخص عن بقية الخصال المذكورة بالقرآن الكريم.

وأضاف أن كفارة اليمين تشمل، إطعام 10 مساكين بنصف صاع “نحو كيلو ونصف” عن كل مسكين، أو كسوة 10 مساكين بما يكفي كل واحدٍ منهم للصلاة، أو إعتاق رقبة.

Source akhbaar24.argaam

