وزير النقل: 6 مليارات ريال عائد المواطنين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات (فيديو)

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أكد وزير النقل صالح الجاسر، تسجيل أكثر من 800 ألف مواطن ومواطنة في نشاط النقل عبر تطبيقات توجيه المركبات، منهم 4200 مواطنة.

وأوضح خلال حديثه لقناة العربية أمس (الخميس) أن المتفرغين للعمل في المجال بلغوا 10 آلاف، فيما حقق جميع العاملين في المجال أكثر من 6 مليارات ريال.

وبين أن عدد الرحلات المنفذة في الـ3 سنوات الماضية من خلال التطبيقات بلغت أكثر من 300 مليون رحلة.

Source akhbaar24.argaam

