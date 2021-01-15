«الشؤون الإسلامية» تلزم الأئمة والمؤذنين بسداد فواتير كهرباء منازلهم

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ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية ، الأئمة والمؤذنين بسداد مستحقات فواتير الكهرباء الخاصة بمنازلهم المجاورة للمساجد والجوامع.

وأوضح مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي ، أنه تم تكليف الأئمة والمؤذنين بربط عدادات الكهرباء والفواتير بهم مباشرة للسداد، مشيراً إلى أن الإدارة شرعت فعلياً باستدعاء الأئمة والمؤذنين لتوقيع التعهد والإنجاز في هذا الخصوص ، وفقاً لـ «عكاظ» .

وبهذه الخطوة تتوقف وزارة الشؤون الإسلامية عن تحمّل سداد فواتير الكهرباء لمساكن الأئمة والمؤذنين بعد عقود من الزمن .

Source almnatiq

