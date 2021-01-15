تطبيق توكلنا: 5 شروط لحجز موعد فحص كورونا في مراكز «تأكد»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، خمسة شروط عند حجز موعد لإجراء فحص فيروس كورونا في مراكز «تأكد»؛ ردًا استفسار مستفيد، عبر حسابه بموقع تويتر.

وذكر التطبيق أنه «لحجز موعد فحص كورونا، يلزم التأكد من أن عمر الحالة سبع سنوات وأكثر، وغير مصاب، وعدم وجود حجز مسبق، وعدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز (تأكد) في نطاق 100كلم».

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن المواطن الموجود داخل المملكة يمكنه التسجيل في (توكلنا) باستخدام رقم بطاقة الهوية الوطنية، وفي حال عدم وجود حساب في (أبشر) يلزمه قبل التسجيل بتوكلنا التسجيل في (أبشر) أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر).

اقرأ أيضا:

تطبيق «توكلنا» يوضح المدة الزمنية لإلغاء موعد فحص كورونا

تطبيق توكلنا: إعادة التسجيل لا تلغي التصاريح والبيانات السابقة

