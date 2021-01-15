«حساب المواطن»: عند وفاة الزوجة 4 خطوات لتحديث البيانات

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية تحديث بيانات المستفيد الرئيس (الزوج) عند وفاة أحد التابعين (الزوجة).

وذكر حساب «خدمة المستفيدين»- عبر تويتر- أنه «يلزمك تحديث بيانات رب الأسرة من خلال حسابه عن طريق الدخول لتفاصيل الطلب- بيانات عامة- وتغيير الحالة الاجتماعية إلى أرمل والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب من صفحة المراجعة».

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار مستفيد قال فيه إن والدته توفيت وكانت مسجلة مع الوالد في حساب المواطن، فهل يحدث البيانات الخاصة بوالده أما ماذا يفعل؟

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