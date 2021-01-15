بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -بقيادة الدكتورة إيمان المنصور- بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفق قناة «الإخبارية»، تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونُشر البحث، فيما تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.