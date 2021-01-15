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بالفيديو.. نجاح أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - ينتظر الموافقات لبدء التجارب السريرية

نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -بقيادة الدكتورة إيمان المنصور- بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس المستجد.

ووفق قناة «الإخبارية»، تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونُشر البحث، فيما تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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