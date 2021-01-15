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وزارة الصحة لمرضى الربو: 3 حالات تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت لهم 4 نصائح ضرورية

جددت وزارة الصحة، نصائحها لمرضى الجهاز التنفسي والربو، باتباع عدة إجراءات وقائية أثناء تقلبات الجو وهطول الأمطار.

وذكرت صحة جدة- عبر تويتر- أنه على مرضى الجهاز التنفسي والربو، اتباع النصائح التالية عند نزول الأمطار:

- المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهما بقدر الإمكان.
- عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف.
- احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب).
- احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات الثلاث التالية:

- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.
- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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