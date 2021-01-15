وزارة الصحة لمرضى الربو: 3 حالات تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - وجهت لهم 4 نصائح ضرورية
جددت وزارة الصحة، نصائحها لمرضى الجهاز التنفسي والربو، باتباع عدة إجراءات وقائية أثناء تقلبات الجو وهطول الأمطار.
وذكرت صحة جدة- عبر تويتر- أنه على مرضى الجهاز التنفسي والربو، اتباع النصائح التالية عند نزول الأمطار:
- المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهما بقدر الإمكان.
- عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف.
- احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب).
- احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.
وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات الثلاث التالية:
- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.
- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.
ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.
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