وزارة الصحة لمرضى الربو: 3 حالات تتطلب مراجعة «الطوارئ» أثناء الأمطار

جددت وزارة الصحة، نصائحها لمرضى الجهاز التنفسي والربو، باتباع عدة إجراءات وقائية أثناء تقلبات الجو وهطول الأمطار.

وذكرت صحة جدة- عبر تويتر- أنه على مرضى الجهاز التنفسي والربو، اتباع النصائح التالية عند نزول الأمطار:

- المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهما بقدر الإمكان.

- عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف.

- احمل معك دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب).

- احرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في الحالات الثلاث التالية:

- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.

- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.

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