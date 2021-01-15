بعد حصوله على اللقاح.. آدم سيمنسكي: تعامل السعودية مع جائحة كورونا 5 نجوم

وصف رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» آدم سيمنسكي، تعامل السعودية مع جائحة فيروس كورونا بالمستجد بالمميز، مانحًا المملكة 5 نجوم في إدارتها لهذه الأزمة.

وخلال مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة بموقع «تويتر»، سرد سيمنسكي تجربته وزوجته في الحصول على لقاح كورونا، حيث قال: استخدمت أنا وزوجتي تطبيق "صحتي" للتسجيل والحصول على اللقاح، وكانت العملية سلسلة جدًّا، وعمل التطبيق بشكل مثالي، فأتيح لنا فورًا تسجيل المواعيد، وكان ذلك يوم الأحد، حيث حجزت "لوري" موعدها يوم الثلاثاء، وحجزت موعدي يوم الخميس.

وأضاف: كانت التعليمات حول كيفية المتابعة ممتازة، وأعتبر الطريقة التي تعاملت بها المملكة مع أزمة فيروس كورونا جيدة فعلًا، مقارنة مع عديد من البلدان الأخرى.

وتابع سيمنسكي: في واشنطن اضطر البعض إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على موعد، وانتظر في مكتب الطبيب لتلقي الجرعة! كل هذا منحني بالفعل درجة عالية من الثقة في كيفية تعامل السعودية مع فيروس كورونا، وأعطيها خمس نجوم من أصل خمس، ذلك هو تقييمي.

وأبدى سيمنسكي، سعادته بالتواجد بالسعودية واصفًا تجربة الحصول على اللقاح بالرائعة، وأنه يتطلع إلى العودة والحصول على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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