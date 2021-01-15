تنبيهات الأرصاد: هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق القصيم «بريدة، عنيزة، البكيرية، الرس، النبهانية» ومكة المكرمة «الكامل، خليص، الليث، جدة» والرياض «الزلفى، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، الدوادمي، عفيف» والمنطقة الشرقية «الجبيل، الدمام، النعيرية» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

فيما تشهد «رفحاء، طريف، عرعر» بمنطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «الليث، جدة» بمنطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقطٍ البرد.