جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (20) وظيفة متنوعة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي:
– مساعد أمين مكتبة (للرجال – جدة)
– مراقب سلامة (للرجال والنساء – جدة)
– مسؤول السلامة (للرجال والنساء – جدة)
– مشغل رسومات أول (للرجال والنساء – الرياض)
– منسق إداري (للرجال والنساء – جدة)
– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – جدة)
– أمين مختبر خدمات الطوارئ (للرجال – جدة)
– أخصائي علاقات إعلامية (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الرياض)
– منسق إداري (للرجال والنساء – الرياض)
– أمين مكتبة (للنساء – الرياض)
– مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مصمم مواقع إنترنت (للرجال والنساء – الرياض)
– مدير قاعدة بيانات (للرجال والنساء – الرياض)
– مدير أنظمة – عدد 2 (للرجال والنساء – الرياض)
– مساعد بحث أول (للنساء – جدة)
– مساعد بحث ثاني (للنساء – جدة)
– مشغل نظام الاتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)
– مدقق ثاني (للرجال والنساء – الاحساء)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA
Source wadhefa
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