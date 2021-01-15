سامسونج لديها جهاز تحكم عن بعد بالطاقة الشمسية

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تقدم شركة سامسونج من خلال تشكيلة تلفزيونات QLED بدقة 4K و 8K لعام 2021 جهاز تحكم عن بعد صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية تدعي الشركة أنه يقلل أطنانًا من النفايات البلاستيكية سنويًا ويزيد من جهودها للحد من تأثيرها البيئي.

ويبدو جهاز التحكم عن بعد Eco من الأمام مثل أي جهاز تحكم عن بعد بأجهزة تلفزيون سامسونج من السنوات الأخيرة، لكن الجهة الخلفية تتضمن لوحة طويلة من الخلايا الشمسية يمكنها شحن البطارية الداخلية.

وصنعت الشركة الكورية الجنوبية جهاز التحكم عن بعد من 31 جرام من البلاستيك، وتقول سامسونج: إن 28 في المئة منه يأتي من البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويره.

وتقدر سامسونج أنك ستتمكن من استخدام جهاز التحكم عن بعد Eco لمدة عامين قبل نفاد بطاريته والحاجة إلى إعادة شحنها بالكامل.

وبشكل عام، تم تصميم البطارية الداخلية القابلة لإعادة الشحن لتستمر لمدة سبع سنوات تقريبًا، أو متوسط دورة حياة جهاز تلفزيون واحد.

ويوفر لك ذلك بالتأكيد شراء مجموعة من بطاريات AAA على مر السنين، كما أن تقليل النفايات البلاستيكية ملحوظ أيضًا.

ويوجد منفذ USB-C في الجزء السفلي إذا كنت بحاجة إلى شحن جهاز التحكم عن بُعد بشكل أسرع لأي سبب كان.

ويمكن تشغيل جهاز التحكم عن بعد من خلال الخلايا الشمسية عبر الضوء الداخلي والخارجي، أو منفذ USB العادي إذا كان الاثنان السابقان غير كافيين.

وتواصل سامسونج أيضًا جهودها في مجال التغليف الصديق للبيئة في عام 2021.

وتقدم الشركة حلاً مستدامًا يمكنه إعادة تدوير ما يصل إلى 200000 طن من الصناديق سنويًا وتحويلها إلى إلى قطع من ديكور المنزل من خلال التخلص من الحبر الذي يعتمد على الزيت وتوسيع العبوات الصديقة للبيئة لجميع نماذج تلفزيونات Lifestyle و QLED TV.

وبعد تفريغ جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على علبته للحصول على إرشادات حول كيفية تحويله إلى شيء قد ترغب في الاحتفاظ به.

ودخلت سامسونج في شراكة مع مجلة الهندسة المعمارية والتصميم Dezeen في مسابقة شجعت الناس على ابتكار طرق ذكية لإعادة استخدام الصناديق الكرتونية.

Source aitnews

