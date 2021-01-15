“الرميان”: “صندوق الاستثمارات” يملك 67% في “لوسيد” للسيارات.. وهو المساهم الوحيد في “نيوم”

︎ :

.



أكد محافظ‎ ‎صندوق الاستثمارات العامة،‎ ‎ياسر الرميان، أن الصندوق يملك ‏حصصا ممتازة في العديد من الشركات بالسوق المحلية، منها، ‏‏34% من حجم السوق المالية “تداول”، و67% في شركة ‏‏”لوسيد” للسيارات الكهربائية، بالإضافة لزيادة حصته في “أكوا ‏باور”.

وأوضح الرميان في حوار مع قناة “سي إن بي سي عربية”، أن الصندوق هو المساهم الأكبر والوحيد في مشروع نيوم ‏بنسبة 100% وأن المشروع لديه صندوقان خاصان واحد ‏للاستثمار والآخر للتمويل، موضحًا أن مشروع “ذا لاين” هو ‏باكورة مشاريع “نيوم” وتمويله سيكون عن طريق الاستثمار في ‏رأس المال والتمويل والشراكات مع المستثمرين المحليين ‏والعالميين‎.‎

وأبان أن المشروع سيعتمد على 14 قطاعا مختلفا من الطاقة ‏والمياه والتنقل والغذاء والتصنيع والإعلام والترفيه والثقافة، ‏بالإضافة إلى التقنية والسياحة والرياضة والتصميم والبناء ‏والخدمات بشكل عام والخدمات الصحية والرفاهية والتعليم‎.‎

وأشار إلى أن حجم ‏الاستثمارات العامة بالصندوق يبلغ حاليًا نحو 400 مليار دولار، ‏لافتًا إلى أن الصندوق يطمح للوصول إلى 2 تريليون دولار في ‏‏2030‏‎، ولتكوين شراكات في كل ‏واحد من هذه القطاعات، مع رواد الأعمال وشركات محلية ‏وعالمية.‏

Source akhbaar24.argaam

