“الرميان”: “صندوق الاستثمارات” يملك 67% في “لوسيد” للسيارات.. وهو المساهم الوحيد في “نيوم”

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق يملك حصصا ممتازة في العديد من الشركات بالسوق المحلية، منها، 34% من حجم السوق المالية “تداول”، و67% في شركة ”لوسيد” للسيارات الكهربائية، بالإضافة لزيادة حصته في “أكوا باور”.
وأوضح الرميان في حوار مع قناة “سي إن بي سي عربية”، أن الصندوق هو المساهم الأكبر والوحيد في مشروع نيوم بنسبة 100% وأن المشروع لديه صندوقان خاصان واحد للاستثمار والآخر للتمويل، موضحًا أن مشروع “ذا لاين” هو باكورة مشاريع “نيوم” وتمويله سيكون عن طريق الاستثمار في رأس المال والتمويل والشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين.
وأبان أن المشروع سيعتمد على 14 قطاعا مختلفا من الطاقة والمياه والتنقل والغذاء والتصنيع والإعلام والترفيه والثقافة، بالإضافة إلى التقنية والسياحة والرياضة والتصميم والبناء والخدمات بشكل عام والخدمات الصحية والرفاهية والتعليم.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بالصندوق يبلغ حاليًا نحو 400 مليار دولار، لافتًا إلى أن الصندوق يطمح للوصول إلى 2 تريليون دولار في 2030، ولتكوين شراكات في كل واحد من هذه القطاعات، مع رواد الأعمال وشركات محلية وعالمية.
Source akhbaar24.argaam
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