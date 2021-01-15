هذا ما سيحدث لك عندما تتناول وجبة سريعة يومياً

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تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة يوميًا قد يؤدي للإصابة بأمراض مزمنة، قد تؤدي للوفاة المبكرة، نظرا لما تحتوي عليه من نسب دهون مرتفعة.

وتقدم هذه الأطعمة في العادة إلى جانب مشروبات غازية باردة، بحسب موقع “إيت ذيس”، وتباع بسعر رخيص مقارنة بالطعام الصحي، وتناولها لا يستغرق وقتًا طويلًا.

ويتعرض الذين يقدمون على هذه الأطعمة للإصابة بداء السكري، ويرجع هذا إلى إفراز هرمون الأنسولين من أجل خفض مستوى السكر، وهو ما يؤدي إلى رفع الأنسولين نفسه.

ويستطيع جسم الإنسان أن يتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ للأنسولين بين الفترة والأخرى، لكن تكراره بشكل يومي يسبب مقاومة الأنسولين والنوع الثاني من السكري.

وربما يبدو النوع الثاني من السكري اضطرابا صحيا غير خطير لكنه يشكل سابع أسباب الوفاة في الولايات المتحدة، وبالتالي فلا مجال للاستهانة به.

وتمتد تبعات الوجبات السريعة إلى صحة القلب، لأن الوجبة السريعة تكون مشبعة بالدهون، وفي حال بدأ يومك بها فإنك ستكون قد أخذت الحد المطلوب من الدهون أو تجاوزته منذ الصباح، في حين أنك ما زلت في بداية النهار.

وبما أن الوجبات السريعة تقدم عادة إلى جانب البطاطس المقلية، فإن الجسم يتلقى نسبة كبيرة من الدهون المتحولة التي تسبب أمراضا مثل الكولسترول.

إضافة للسكري، والأضرار على صحة القلب، فهناك زيادة الوزن، لتجاوز السعرات الحرارية التي ينبغي للإنسان تناولها خلال اليوم الواحد، إلا أن زيادة الوزن ستتركز غالبًا في منطقة البطن.

وقد يؤدي تناول الوجبات السريعة لارتفاع ضغط الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، كما قد تشكل خطرًا على الخصوبة، جراء وجود نسبة عالية من مادة الفثالات الكيميائية الموجودة في أطعمة مثل البرغر.

Source akhbaar24.argaam

