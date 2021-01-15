بعد تشديدها.. تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين بشأن شروط السفر إلى فرنسا

وجهت السفارة السعودية في فرنسا، تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر لفرنسا بشأن الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها السلطات الفرنسية مساء الخميس.

وعبر حساب السفارة الرسمي بـ«تويتر»، قالت: تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بما أصدرته السلطات الفرنسية مساء اليوم من احترازات إضافية لمواجهة انتشار جائحة كوفيد_١٩ تشمل جميع القادمين من خارج دول الإتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين القادم ١٨/ ١/ ٢٠٢١م.

وأوضحت السفارة أن فرنسا اتخذت إجراءات تتضمن اشتراط حصول القادم على شهادة فحص (PCR) قبل وصوله فرنسا، والالتزام بالعزل لمدة سبعة أيام ابتداءً من وصوله وتكرار فحص (PCR) في اليوم السابع.

ومساء الخميس، أعلنت الحكومة الفرنسية عن تشديد الإجراءات للقادمين إلى فرنسا بدءًا من الإثنين؛ حيث سيلزم كل مسافر من خارج دول الاتحاد الأوروبي بإبراز نتيجة فحص مخبري يؤكد عدم إصابته بكورونا قبل السماح لهم بالسفر على متن رحلات جوية أو بحرية إلى جانب ضرورة التزامهم بالعزل لمدة سبعة أيام فور دخولهم فرنسا ومن ثم إجراء فحص آخر فترة الحجر.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون إجراء الفحص المخبري قبل قدومهم إلى فرنسا، يمكن إجراء الفحص فور وصولهم إلى المرافئ الفرنسية مع الالتزام بالحجر الطوعي لمدة 7 أيام.