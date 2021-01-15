4 نصائح من أمانة المدينة المنورة لشراء منتجات غذائية سليمة

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، 4 نصائح لشراء منتجات غذائية سليمة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن شراء منتجات غذائية سليمة يتطلب شراء الأغذية من مصدر موثوق بما يضمن لك غذاء سليمًا.

والابتعاد عن المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو التي عليها صدأ أو المثقوبة بالخطأ، والإبلاغ عن المخالفات الغذائية، أثناء التسوق يسهل اتخاذ الإجراءات الفورية، وفقًا لأمانة المدينة المنورة.

والإسراع بنقل المشتريات الغذائية إلى المنزل، يعد أفضل وسيلة للحفاظ عليها من التلف، وفقًا لأمانة منطقة المدينة المنورة.

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