12 ألف أسرة تستفيد من مراكز الراجحي للإرشاد والإصلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية (المودة) للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة أن عدد الأسر المستفيدة من مراكز محمد الراجحي للإرشاد والإصلاح الأسري، وصل إلى 12.109 أسر مستفيدة قدمت لهم 14.312 جلسة استشارية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية (المودة) المهندس فيصل السمنودي، أن خدمات الإرشاد والإصلاح تأتي بدعم من أوقاف محمد بن عبد العزيز الراجحي -رحمه الله- ، وأن (المودة) استقبلت منذ بداية العام الماضي 2020م، العديد من الحالات المختلفة من الأسر، إضافة إلى وجود خدمات خاصة بالأطفال، حيث قدمت خدماتها لـ 362 طفلا استفادوا من علاج اضطرابات الطفولة التي تتميز الجمعية بتقديمها، كما استفاد 393 طفلا من خدمات التهيئة والتدرج التي يقدم لأبناء الأسر المنفصلة.

وبين أن (المودة) قدمت خدماتها لـ 1.849 أسرة في الإصلاح وفض النزاعات أقيمت لهم 1.958 جلسة صلح أثمر عنها 1.118 حالة منتهية بالصلح، حيث بلغت نسبة الإصلاح 60%، لافتا إلى أن متوسط نسبة الحالات المنتهية بالصلح خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 55%.

وأكد السمنودي أن عائد الاستثمار الاجتماعي وصل إلى 1.71 ريال، معربا عن شكره للجهات التي قدمت دعمها لـ(المودة) في الإرشاد والإصلاح الأسري، وكذلك لكثير من الجمعيات على مستوى المملكة. ونوه إلى أن الشراكة بين (المودة) والأوقاف تعد شراكة إستراتيجية لها أثر كبير وتسهم في استقرار الأسرة في منطقة مكة المكرمة.

نسب الإنجاز المستهدف بالجمعية: