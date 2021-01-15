شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على أجزاء من الرياض ومكة والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، خلال عدة إنذارات مبكرة عن تأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم اليوم الجمعة، بهطول أمطار رعدية.

وقال المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، لافتًا إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

وأشار إلى أن تلك الحالة ستؤثر على منطقة مكة المكرمة خاصةً جدة والليث، وكذلك أجزاء من منطقة القصيم حتى الساعة التاسعة مساءً.