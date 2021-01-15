شكرا لمتابعة خبر عن السفير الروقي يُسلّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى توغو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لومي (صدى):

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية توغو، لمعالي وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي.

ونقل السفير الروقي تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي الوزير روبرت دوسي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.