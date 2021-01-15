أخبار السعودية اليوم.. غرامات تصل لمليون ريال لمخالفي نظام السوق المالية.. وبدء دخول نجم الشبط غدًا وعدد أيامه 26 يومًا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2020م منها: غرامات تصل لمليون ريال لمخالفي لنظام السوق المالية، وبدء دخول نجم الشبط غدًا الجمعة وعدد أيامه 26 يومًا، و المملكة الأولى عربيًّا في تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق.

بالأسماء.. إدانة مخالفين لنظام السوق المالية.. والغرامات تصل إلى مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/04/1442هـ الموافق 24/11/2020م.

الحصيني: بدء دخول نجم الشبط غدًا الجمعة وعدد أيامه 26 يومًا

قال الفلكي السعودي وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غد الجمعة 1442/6/2هـ سيوافق دخول بداية نجم الشبط وعدد أيامه 26 يومًا، ويسمى في الخليج ببرد البطين، وتبدأ في 15 يناير من كل عام، ونجومها (النعائم- البلدة) ومدة كل نجم 13 يومًا.

«الغذاء والدواء» تحدد عقوبة الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية دون موافقة الهيئة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبة الإعلان أو الدعاية أو إقامة محاضرات علمية موجهة للممارسين عن مستحضر صيدلاني أو عشبي يجيز النظام صرفه دون موافقة الهيئة.

المملكة الأولى عربيًّا في تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيّ؟ا في مؤشر استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، وذلك على صعيد مؤشر التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ حيث قامت وزارة النقل بتغطية أكثر من 58 كيلومترًا من طرق المملكة بتقنية الاهتزازات التحذيرية، التي تعد عبارة عن مطبات منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطرق باستخدام سيارات حديثة مزودة بعدد من التقنيات المخصصة بإنشاء المطبات.

«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق المملكة.

«الموارد البشرية» تحدد 7 حالات لإنهاء عقد العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 7 حالات لإنهاء عقد العمل خلال كتيب أعدته عن الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل بالمملكة.

أكثر من 40 مليون ريال غرامات مالية ضد مخالفين لنظام الاتصالات

نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر موقعها الإلكتروني مجموعةً من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 40 مليون ريال، ضد عدد من المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا)؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

السعودية.. صدور أول ترخيص يسمح للأفراد بتأجير سياراتهم عبر «التطبيقات»

حصل تطبيق «شارك»، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أول وسيط تأجير إلكتروني، على أول ترخيص وسيط لتأجير السيارات إلكترونيًّا بالمملكة.

الرياض وجدة تتصدران حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 188 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، التي تصدرتها الرياض بتسجيل 43 حالة، تلتها جدة بتسجيل 16 حالة، والدمام بتسجيل 11 حالة.

الاشتراك الاختياري.. «التأمينات الاجتماعية» توضح المنافع

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المنافع والمزايا المترتبة على الاشتراك الاختياري في المعاشات.

أمانة العاصمة المقدسة توقف 14 مكتبًا هندسيًّا مخالفًا

كشفت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة العاصمة المقدسة عن إيقاف 14 مكتبًا هندسيًّا مخالفًا واعتماد مكتبين هندسيين وتنفيذ 35 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة، خلال الفترة من تاريخ 1-3-1442هـ حتى 1-6-1442هـ. وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة والحد من مخالفات المكاتب الهندسية.

الذهب في السعودية.. الأسعار تتراجع خلال تعاملات الخميس

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، لتكسر موجة صعود استمرت 3 أيام على التوالي.

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