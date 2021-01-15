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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15
المعلمي يستعرض دعم السعودية للقضية الفلسطينية مع المنسق الأممي
متابعات الخليج 365 - واس
التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عبر الاتصال المرئي اليوم، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الأممي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وين زلاند.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني.