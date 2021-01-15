الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، أمس الخميس، عن توقيع اتفاقية لافتتاح أكبر متجر لهواوي في مدينة الرياض.

وقال وزير الاستثمار في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن لافتتاح أكبر متجر رئيس لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض @RiyadhFront التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة”.

وأضاف الفالح: “أن هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة معالي عبدالله السواحة وزير الاتصالات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.



