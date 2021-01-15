السعودية اليوم / السفير الروقي يُسلّم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى توغو



لومي 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية توغو، لمعالي وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي.

ونقل السفير الروقي تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي الوزير روبرت دوسي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

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02:09ت م

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