السعودية اليوم / مصر تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 153741 حالةً من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.

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01:22ت م

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القاهرة 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 59 حالة جديدة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 153741 حالةً من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.// انتهى //01:22ت م0170

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