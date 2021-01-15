السعودية اليوم / 67758 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و1131 وفاة



برازيليا 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 67758 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8324294 ويصل عدد الوفيات إلى 207095 .

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01:18ت م

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برازيليا 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 67758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1131 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8324294 ويصل عدد الوفيات إلى 207095 .// انتهى //01:18ت م0169

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