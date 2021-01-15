

باريس 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2851670، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 69313 حالةً.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق اليوم، فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 15 يوماً على الأقل.

// انتهى //

00:09ت م

0163



باريس 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 282 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الفرنسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2851670، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 69313 حالةً.وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق اليوم، فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 15 يوماً على الأقل.// انتهى //00:09ت م0163

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 21228 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.