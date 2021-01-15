السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي يتفقد مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية



ينبع 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, مرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية، يرافقه عدد من مديري العموم والإدارات ذات العلاقة.

وتخللت جولته التفقدية الوحدات السكنية بحي رضوى 4 و 5 وحي النخيل 2 وحي العزيزية، كما زار مركز الرعاية الصحية الأولية بحي المشيريف ووحدة الصحة المهنية.

وحث الدكتور القرشي على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمنسوبي برنامج الخدمات الصحية.

وتأتي زيارة الرئيس التنفيذي لمرافق برنامج الخدمات الصحية بينبع الصناعية تأكيداً على الاهتمام المستمر بخدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع قاطني مدينة ينبع الصناعية.

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