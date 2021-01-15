شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتفاعل مع صورة ولي العهد في المنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت وسائل الإعلام الدولية مع ما كشفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» عن قيمة فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية ، خلال مشاركته «حفظه الله» في جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تزامن مع تفاعلهم بالحيثيات المرتبطة بالمكان والزمان التي تم من خلالها المشاركة فكانت صورة سمو ولي العهد وهو في خيمة في صحراء العلا، وكيف أنه من هكذا موقع أعلن سموه عن قيمة فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تصل إلى ستة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، كانت تلك الصورة موقع اهتمام وتعليق شبكات إخبارية عالمية متنوعة مثل «سي إن إن»، وعدد من المواقع الدولية، علقت على الرسائل المتنوعة التي تنبثق عبر هذه الصورة من الجانب التقني، وكيف أن ثقة ولي العهد بالمشاركة في هذا المنتدى العالمي عبر موقع في فضاء الطبيعة بعيدا عن المباني الشاهقة، وما تحتويه من تجهيزات إشارة للقدرات التقنية التي توسعت في المملكة لتصل آفاقها لأقصى مدى وتحاكي كل الظروف.

كما تم تداول صورة سمو ولي العهد على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من قبل مغردين من مختلف أنحاء العالم، اتفقوا في تعليقاتهم على الإعجاب بصورة الأمير، وكيف أنه من ذلك الموقع الذي يمثل بيئة المملكة الأصيلة تمكن من المشاركة بكل فاعلية في هذا المنتدى الضخم، بما يشير إلى اعتزاز بالقيم والموروث كذلك قدرة في توظيف التقنية من خلال ذلك المنبر بالسلاسة والقدرة المطلوبة، وهو دليل على أن المملكة لديها القدرات المطلوبة في تسخير التقنية مهما كانت الظروف وفي كل المساحات والآفاق، وهو ما يتفق مع رؤية سمو ولي العهد في تجديد مفاهيم التطور الحضري بما يمنح للحياة على الأرض معنى جديداً، ويحقق تطورا غير مسبوق لبناء المستقبل وتسخير التقنية في فضاء يحتوى كافة احتياجات الإنسان ويعزز أطر تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئة الطبيعية لما فيه مصلحة الإنسانية.